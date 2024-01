Mauro Cezar: Se Gabigol sair de graça não será o pior dos mundos para o Fla

Gabigol já se pagou no Flamengo e não será o fim do mundo se ele sair de graça no final da temporada, quando termina seu contrato. A avaliação é de Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte. Na opinião do colunista, o atacante deu muito retorno técnico e financeiro e escreveu seu nome na história do Rubro-Negro.

'Flamengo não tem proposta por Gabigol': "Para o Flamengo, seria ótimo se fosse uma proposta real. Até ontem, o que eu obtive foi que nenhuma proposta chegou. Uma coisa é você conversar, pode jantar, tomar café, outra coisa é proposta. O Flamengo não tem nenhuma proposta do Corinthians nem de ninguém pelo Gabriel, se tivesse, seria um caso a pensar".

'Se Gabigol sair de graça, não é o fim do mundo': "Acho que ele já se pagou, se ele sair de graça, não será o pior dos mundos para o Flamengo. O melhor seria vendê-lo ou ele voltar a jogar bem, entender que ele não é maior que o Flamengo e voltar a jogar futebol, que seria o mais interessante de tudo. Mas eu entendo que ele já se pagou, foi caro, mas já deu retorno, está nas páginas de glória do clube, participou de forma relevante em competições como Brasileirão, Libertadores, fez gols em três finais, mas ele precisa voltar a jogar bem. A discussão está sendo pautada como se ele estivesse numa grande fase, e não foi o que aconteceu — ano passado, foi talvez o pior ano da carreira desse rapaz, comparável ao que ele não apresentou na passagem pela Europa."