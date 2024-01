Filha de 2 anos de Joanna de Assis rouba cena e 'invade' programa do sportv

A jornalista levou a situação com bom humor: "Pior que eu tava vendo a sobra do Luiz [Teixeira] passando e falei 'gente o que está acontecendo?', 'será que estou falando alguma bobagem e ele vai aparecer com uma plaquinha'".

Luiz Teixeira pegou Agatha no colo e a levou para o fundo da redação. Ele era o responsável por vigiar a menina enquanto a mãe estava no ar.

Joanna pediu desculpas pelo incidente "da vida real" e convidou a filha para "dar oi". Agatha está de férias e por isso acompanhou a mãe no trabalho.

A bancada do programa se divertiu com o episódio e cornetou Luiz por não ser uma boa babá e deixar a menina "escapar".

Agatha voltou a aparecer pouco depois, no colo da mãe e declarou ser torcedora do 'Cruzeiro Cabuloso'.

Ela ainda imitou a mãe e falou que 'O Bahia tá em todas'. Joanna falava do interesse do clube em Ferreira, do Grêmio.