Fluminense recusa oferta do Lyon de R$ 53 milhões por John Kennedy

O Tricolor apontou não ter intenção de negociar John Kennedy, e a possibilidade de avançar nas tratativas não foi debatida.

Integrantes da cúpula se mostram contrários à venda, e o técnico Fernando Diniz conta com John Kennedy para 2024. A informação sobre a oferta foi publicada, primeiramente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

O atacante foi o autor do gol do título na Libertadores e ganhou espaço no clube das Laranjeiras na última temporada, tornando-se um dos nomes mais importantes do grupo.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. O vínculo foi renovado em outubro do ano passado.