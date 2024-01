'Fla foi até legal com Éverton Ribeiro': Mauro Cezar não faria nem proposta

Mauro Cezar Pereira definiu no UOL News Esporte como "natural" a saída de Éverton Ribeiro do Flamengo. O colunista afirmou que o clube foi correto na negociação e fez até uma boa proposta de renovação, que ele não faria. O meia, a caminho do Bahia, deixa o Rubro-Negro como um dos ícones da era vitoriosa pós-2019.

'Eu não faria nem proposta, agradeceria e diria tchau': "Acho absolutamente natural tudo isso que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta, eu não faria nem proposta, eu agradeceria e diria tchau. É um jogador já em declínio, vai fazer 35 anos no dia 10 de abril, já foi reserva no final da temporada passada, com a chegada do De La Cruz ele correria o risco de ser reserva do reserva. Se o Tite jogar no 4-3-3, está arriscado o Gerson ir para o banco".

'A proposta do Flamengo foi de manter o salário': "A proposta do Flamengo foi muito generosa, a proposta foi de um salário igual. Outros jogadores renovaram em tempos recentes com redução salarial porque não tinham mais a mesma importância. Essa condição ele conquistou com o futebol dele, merecidamente, mas há alguns anos, quando fez o último contrato, era mais jovem e tinha outro rendimento físico, inclusive. O próprio Tite já estava descartando utilizá-lo como um meia-ponta porque ele já não tinha mais força para fazer o trabalho de recomposição, ajudando o lateral, isso ficava bem claro no trabalho do ano passado pelo lado direito. A ideia, então, seria utilizá-lo como um reserva do Arrascaeta, eu acho um pouco demais, mesmo com a condição financeira que o clube tem hoje, você ter um reserva tão caro".