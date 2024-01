Corinthians pressiona, mas Flamengo vê negociação por Gabigol longe do fim

Gabigol fez atividades durante as férias e é aguardado no Ninho do Urubu no dia 8 para iniciar a pré-temporada.

O camisa 10 tem contrato até o fim do ano, e as tratativas para uma possível renovação foram iniciadas, mas estão travadas. A conversa estagnou após uma pedida por parte do jogador de mais R$ 50 milhões como bônus de assinatura, uma espécie de luvas, como publicou Rodrigo Mattos, colunista do UOL.