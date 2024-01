Campeão do mundo com a França detona Mbappé: 'Previsível, falta força'

O ex-jogador disse que está farto da novela sobre o futuro da estrela de 25 anos e acrescentou espera que ele saia do PSG. Mbappé só tem mais seis meses de vínculo com o time parisiense e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele é desejo antigo do Real Madrid.

Espero que ele saia, do fundo do meu coração. Acho que está estagnado, que nos duelos ele é cada vez mais previsível, falta força, caráter no combate. Acho que ele desaparece muitas vezes de alguns jogos. Na sua atitude, com os braços cada vez mais levantados, é algo bastante negativo que ele envia.

Christophe Dugarry, jogador francês na Copa do Mundo de 1998 Imagem: Matthew Ashton - EMPICS/PA Images via Getty Images

Tenho a impressão de que a cada seis meses é: 'Ele fica, vai embora'. Isso me deixa bêbado, estou farto. Quero que Mbappé embarque em um projeto de clube e deixe de estar em um projeto mais pessoal. Estou cansado de ouvir a cada seis meses as falcatruas sobre seu futuro clube. Estou farto disso. Christophe Dugarry, à RMC Sports

O que mais ele disse sobre Mbappé

Futuro no clube: "Não sei se temos que ir rápido, mas se ele souber o que vai fazer, podemos dizer o mais rápido possível, para que as coisas sejam o mais fácil possível de enfrentar. Ele sabe muito bem que durante seis meses a mídia só vai falar sobre isso. Ele gosta de estar no centro do debate nesse tipo de situação? Não sei."