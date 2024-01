Vice do Flamengo evita tema Gabigol em posse do presidente do Corinthians

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz compareceu à cerimônia de posse do novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, e se esquivou de perguntas sobre Gabigol, atacante que é alvo do clube paulista, mas que ainda tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024:

Vim para a posse do presidente

Marcos Braz sobre Gabigol

O dirigente rubro-negro fez questão de elogiar Augusto Melo, classificando-o como uma "grata surpresa":