Quem são os destaques do Vasco na Copa São Paulo?

Paulinho

O lateral direito foi um dos destaques na campanha da Copa do Brasil sub-17, em 2022, e iniciou o processo de transição ao profissional em janeiro do ano passado. Ele já foi chamado por Ramon Menezes para treinos da seleção sub-20. Natural de Tefé, no interior do Amazonas, chegou ao Rio de Janeiro aos oito anos após ser aprovado em uma peneira.

Lucas Eduardo

O meia viveu boa temporada em 2023, quando foi o vice-artilheiro do sub-20 com oito gols em 26 jogos. Ele estreou profissionalmente no duelo com o Madureira, pelo Carioca. Uma curiosidade extracampo é que ele participou do ensaio fotográfico que marcou os 100 anos dos Camisas Negras, em agosto do ano passado.