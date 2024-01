Quem são os destaques do São Paulo na Copinha?

William Gomes: o atacante de 17 anos é o grande nome do São Paulo na Copinha. O garoto já chamou a atenção na reta final do Campeonato Brasileiro e deve usar a competição de base como trampolim para se firmar no elenco de Dorival Júnior.

Felipe Negrucci: o volante de 19 anos também está em alta com Dorival. Ele estreou como profissional e deve ser outra presença frequente no grupo principal do Tricolor.

Henrique Carmo: o atacante de 17 anos do São Paulo já treinou, mas não estreou com Dorival. Ele é monitorado pelo Bayern (ALE).

Os inscritos

Goleiros: Leandro, Felipe Preis e João Pedro

Laterais: Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe e Miranda

Zagueiros: Andrade, Lucas Loss, Kauê, Ythallo, Igão e Osorio

Meio-campistas: Brian, Iba, Negrucci, Luiz Henrique, Ferreira, Mateus Amaral, Palmberg e Guilherme Batista

Atacantes: Ryan Francisco, Caio, Henrique, William Gomes, Faisal, Paulinho, Thierry e Takada