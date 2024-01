Quem são os destaques do Santos na Copa São Paulo?

Miguelito

O meia-atacante boliviano é a principal estrela do Santos na Copinha. Convocado para a seleção principal do seu país, ele ainda não se firmou no profissional e vê a competição de base como chance para convencer o técnico Fabio Carille e voltar ao grupo principal em fevereiro. Miguel recebeu sondagens de equipes como Botafogo e Bahia nos últimos meses.

JP Chermont e Souza

Os laterais têm passagens por seleções brasileiras de base e, ainda novos, esperam ter os primeiros minutos na Copinha. JP é lateral-direito, enquanto Souza tem histórico de titular da lateral esquerda na seleção sub-17. Ambos têm 17 anos.

João Victor Balão

O meio-campista joga a última Copinha para finalmente ganhar uma chance entre os profissionais. Destaque do sub-20 nos últimos dois anos, ele ainda não conseguiu espaço no grupo principal, apesar de ser visto como muito promissor. Se Carille não utilizá-lo, será emprestado em 2024.