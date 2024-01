Quem são os destaques do Palmeiras na Copa São Paulo?

Estevão

O meia-atacante de 16 anos é o principal nome do Palmeiras na Copinha de 2024. O jogador é considerado um dos atletas mais promissores da base alviverde. Ele estreou como profissional no último jogo da temporada contra o Cruzeiro, e brilhou no Mundial sub-17 com a seleção brasileira.

Luighi

O atacante foi outro nome do Palmeiras convocado para o Mundial sub-17. Luighi marcou 23 gols em 28 jogos em 2023, e recebeu sondagens de clubes italianos.

Vitor Reis

O zagueiro foi o capitão da seleção brasileira no Mundial sub-17 e já assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras — a multa rescisória do defensor para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões na cotação atual).