Quem são os destaques do Fluminense na Copa São Paulo?

João Lourenço

O atacante de 18 anos chegou ao Flu quando tinha apenas 9. Ele fez a estreia como profissional no duelo com o Boavista, em janeiro, pelo Carioca do ano passado. Em novembro assinou vínculo com multa de 50 milhões de euros.

Matheus Reis

O atacante é outro integrante da "Esquadrilha 07", e foi campeão do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira, no ano passado. Filho do ex-jogador Elias, ele nasceu no México, mas veio ainda cedo para o Brasil com a família.