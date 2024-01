Quem são os destaques do Flamengo na Copa São Paulo?

Dyogo Alves

Herói na conquista Brasileiro sub-20, com vitória sobre o Palmeiras, o goleiro foi um dos sobreviventes do incêndio no CT Ninho do Urubu, em 2019. Ele teve de ser hospitalizado e, à época, era conhecido como Francisco Dyogo — ele "mudou" o nome por conta de Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo e ídolo do jovem. Durante a temporada passada, foi inscrito para a Libertadores nas oitavas de final.

Lorran

O meia-atacante é apontado como um dos principais nomes da equipe e é o jogador mais jovem a fazer gol pelo profissional do Flamengo — com 16 anos, 6 meses e 20 dias, superando Vinícius Jr, que marcou com 17. Ele, porém, não vai ficar até o final da Copinha. Vai retornar mais cedo junto a outros companheiros para o Carioca, quando o elenco principal vai estar nos Estados Unidos.