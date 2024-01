Quem o São Paulo já contratou e quem ainda pode chegar para 2024

O São Paulo ainda acertou as renovações de Lucas e Luciano, ambas por três anos.

Quem ainda pode chegar

Ferreirinha : meia-atacante de 26 anos do Grêmio. É a prioridade do São Paulo no mercado da bola.

: meia-atacante de 26 anos do Grêmio. É a prioridade do São Paulo no mercado da bola. Bruno Pacheco: lateral esquerdo de 32 anos do Fortaleza. O São Paulo sondou a situação do jogador, mas a negociação é considerada difícil pelos dois clubes.

Canal do São Paulo

