Posse de Augusto Melo no Corinthians ao vivo: horário e onde assistir

Augusto Melo assume a presidência do Corinthians hoje (02), às 15h (de Brasília), no Salão Nobre do Parque São Jorge. A Corinthians TV (Youtube) transmite ao vivo o evento.

O Corinthians passa por reformulação e tem cinco reforços acertados até o momento, que devem ser anunciados pelo novo presidente.

O zagueiro Félix Torres, os laterais-esquerdos Diego Palacios e Hugo, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro.