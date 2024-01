'Pior do que imaginamos', diz Augusto Melo sobre situação do Corinthians

O presidente acrescentou que se deparou com o Corinthians em "profunda desorganização". O atual mandatário citou não só a dívida do clube (que beira R$ 1,6 bilhão contando os valores da Neo Química Arena), como também a "falta de processos e de contratos que não privilegiam o clube".

Passamos pela transição e constatamos que a situação é pior do que imaginamos. Não só pela dívida, mas pela profunda desorganização, falta de processos, contratos que não privilegiam o clube. Augusto Melo, em sua posse

O que mais Augusto Melo disse

Mancha na credibilidade: "A torcida não saberá o que encontramos somente, mas como encontramos. Não é caça às bruxas, é importante instrumento para planejar as ações e conhecer de fato o clube. Lutaremos pela pacificação política do clube pois acima de qualquer divergência está o Corinthians. Se alguém agiu de má fé, vai responder pelos seus atos. A pacificação não significa passar pano para quem manchou a história e prejudicou a credibilidade da nossa marca".

Sem populismo: "Dizem que falo demais, que prometo muitas coisas, que deveria ser mais comedido e menos populista. Isso pode ter ocorrido algumas vezes, sou simples e sem muito traquejo, posso escorrer na sinceridade, mas não é populismo. Acredito no que penso e no que podemos alcançar com respeito e dedicação a essa marca que tanto amo".

Trabalho duro: "Não será possível fazer o que prometemos na campanha? Não, mas teremos que trabalhar mais duro. Podem ter certeza que dedicação é marca da nova gestão. Contamos com o suporte e, por que não, com as críticas dos que querem o melhor para o Corinthians."