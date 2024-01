Carille ligou para atletas para convencê-los a fechar com o Santos

Gil quis tomar a decisão com o apoio da sua família e Carille trouxe segurança para que ele pudesse dizer sim. Por meio de telefonemas, Carille explicou o projeto e suas ideias para a temporada.

Giuliano também disse sim ao Santos por causa do peso de Carille. O técnico adotou a mesma estratégia e ligou para reforçar o desejo de ter o meia no elenco em 2024.

João Schmidt foi igualmente convencido por Fábio Carille por telefonema. O volante está nos planos do treinador há algum tempo e, após observá-lo no Campeonato Japonês, entendeu que era momento de investir.

Por fim, o atacante Guilherme foi a última peça cativada por Carille. O treinador ligou para alinhar as expectativas e planos com o jogador e conseguiu o sim do reforço.

Canal do Santos no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.