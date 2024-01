Atlético-MG e Palmeiras disputam a contratação de Bernard

As boas atuações do jogador chamaram a atenção do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ele foi negociado em 2013 por R$ 77 milhões.

Além da Libertadores, Bernard conquistou com o Galo duas vezes o Campeonato Mineiro (em 2012 e 2013).

