Mercado: Corinthians otimista com Gabigol; Palmeiras e Galo querem Bernard

O noticiário de hoje (2) do Mercado da Bola teve o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, otimista com Gabigol; o atacante Bernard, do Panathinaikos, disputado por Atlético-MG e Palmeiras; o zagueiro Nino, do Fluminense, próximo do Zenit; e o São Paulo com negociações avançadas por Ferreirinha, do Grêmio.

Destaques do dia

'Conversas avançadas' com Gabigol. O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, declarou que há "conversas avançadas" com Gabigol, atacante do Flamengo. A declaração foi dada durante sua cerimônia de posse.