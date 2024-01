Firmino, Luiz Henrique e mais: Augusto comenta especulações no Corinthians

Roberto Firmino, atacante do Al Ahli: "Não sei de onde saiu isso, não existe. Recebe 25 milhões por ano, tem contrato. Nenhum clube pode pagar isso. Nada a ver".

Classificação e jogos Paulista

Matías Rojas, meia atualmente no clube: "Conversamos com ele e estafe. A auditoria independente vai existir, doa a quem doer. A Ernst & Young nos dará o caminho como ajudou o Flamengo. Contratamos por três anos e vai mostrar tudo que aconteceu, acontece e pode acontecer. A conversa está tranquila com o Rojas, vamos pagar. Tudo sob controle".

Possível troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Matheusinho, ambos do Flamengo: "Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians. Não vamos falar nomes. Estamos estreitando relações. Os nomes eu não vou falar. Sai Thiago Maia e Matheuzinho na imprensa, mas prefiro falar depois de concretizar. A cada nome que sai, tem 500 nomes usados por empresários. Não só empresários, outros fogos internos".

Luiz Henrique, atacante do Real Betis: "De Luiz Henrique não tem nada. Nada concreto. Estamos monitorando vários jogadores".

Roni, meio-campista do Corinthians que interessa ao Atlético-GO: "O Atlético-GO pediu o jogador emprestado. Roni me ligou e disse que tem vontade de ir, mas cai no problema. Se não pagar pelo empréstimo, ele ficará, pois está nos planos utilizá-lo. De graça não vai mais".

Hugo, lateral ex-Goiás contratado pela gestão de Duílio Monteiro Alves: "Vai ser um bom jogador e com a nossa equipe ele vai se sobressair".