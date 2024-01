Augusto assume Corinthians, promete 'choque de gestão' e anuncia 3 reforços

Promessas: "Dizem que falo demais, que prometo muitas coisas, que deveria ser mais comedido e menos populista. Isso pode ter ocorrido algumas vezes, sou simples e sem muito traquejo, posso escorrer na sinceridade. Mas não é populismo, acredito no que penso e no que podemos alcançar com respeito e dedicação a essa marca que tanto amo. Passamos por momento de transição e constatamos que a situação é pior do que imaginamos. Não só pela dívida, mas pela profunda desorganização, falta de processos, contratos que não privilegiam o clube. Não será possível fazer o que prometemos na campanha? Não, mas teremos que trabalhar mais duro. Podem ter certeza que dedicação é marca da nova gestão. Contamos com suporte e por que não as críticas dos que querem o melhor para o Corinthians? Prometi maior choque de gestão da história. E hoje estou aqui para confirmar cada linha dessas promessas. Esse processo começa com a contratação de uma grande auditoria. Anuncio a maior empresa de auditoria do mundo: Ernst & Young".

Política de contratações: "Chega de coleguismo, indicações, o Corinthians será gerido por pessoas honestas, técnicas e capacitadas. A torcida não saberá o que encontramos somente, mas como encontramos. Não é caça às bruxas. É importante instrumento para planejar as ações e conhecer de fato o clube. Lutaremos pela pacificação política do clube pois acima de qualquer divergência está o Corinthians. Se alguém agiu de má fé, vai responder pelos seus atos. A pacificação não significa passar pano para quem manchou a história e prejudicou a credibilidade da nossa marca. Acabou a história de contratar só quem treinador, diretor ou empresário indicou. Todos passarão pelo Cifut, especialistas em análise de mercado. Todas as contratações terão o selo Corinthians e vamos diminuir o risco de formar o time do técnico e, em uma eventual mudança, o time ficaria. Estamos convictos que é o melhor caminho para o Corinthians. A história mostra que temos espaço para todos os estilos, menos os indiferentes, os que não deixam 101% em campo. Só jogará quem entender o que é o Corinthians".