Copinha 2024: veja onde assistir ao vivo e de graça

Sportv e Globo têm os direitos de transmissão na TV paga e aberta.

As opções no streaming são: Cazé TV, Globoplay e Canal Futebol Paulista no YouTube.

Formato da Copinha 2024

Fase de grupos: 128 times; 64 se classificam, sendo dois por grupo;

2ª fase: 64 times; 32 se classificam;

3ª fase: 32 times; 16 se classificam;

Oitavas de final: 16 times; 8 se classificam;

Quartas de final: 8 times; 4 se classificam

Semifinal: 4 times; 2 se classificam;

Final: 2 times; 1 conquista o título

Quando será a final?

A decisão da Copinha acontece no dia 25, data do aniversário de 470 anos de São Paulo.