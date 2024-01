Augusto Melo ironiza apelido de 'Pinóquio' e manda indireta a Duilio

O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, rebateu o apelido negativo que recebeu de Andrés Sanchez e mandou uma indireta a Duilio Monteiro Alves sobre a proposta de quitação da Neo Química Arena com a Caixa nas vésperas das eleições do clube.

O que aconteceu

Ele lembrou que foi chamado de "Pinóquio" por Andrés, ex-presidente do clube, antes da eleição e disse que vai provar quem estava mentindo. Sanchez, líder do grupo Renovação e Transparência, utilizou o termo para debochar do então candidato durante a campanha eleitoral do clube — Augusto também era chamado de "aventureiro" pelo antigo grupo político da situação.