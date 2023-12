Presidente do São Paulo sonha com 'novo Morumbi' no ano do centenário

O presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou o projeto do "Novo Morumbi". O plano do dirigente é viabilizar a reforma do estádio tricolor para 2030, ano do centenário do clube.

Casares concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan e que estreou nesta quarta (20).

"O Morumbi tem um projeto, nós estamos trabalhando em cima disso, com investimento e retorno de terceiros, para que a gente tenha um estádio modernizado sem perder o charme de um templo do futebol como o Morumbi tem. Com a aproximação da sua torcida, talvez o rebaixamento do campo. Estive há pouco com o prefeito [de São Paulo] e nós teremos as obras do Córrego Antonico iniciando em janeiro, isso tudo vai fazer com que a região esteja preparada. Esse benefício da Prefeitura é para toda região, desde Paraisópolis até o Butantã, isso tudo vai valorizar muito o estádio", afirmou.