Alavés x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

O Alavés vem de duas derrotas consecutivas. O time do País Basco perdeu para o Las Palmas em casa e, na 17ª rodada, foi amassado pelo Girona: 3 a 0. A equipe, recém-promovida à primeira divisão, tem 16 pontos e tenta se distanciar da briga contra o rebaixamento.

Classificação e jogos La Liga

A lista de desfalques do Real Madrid segue extensa. A última adição foi Alaba, que sofreu lesão no ligamento anterior cruzado do joelho e passou por cirurgia. Além do austríaco, Vinícius Jr, Carvajal, Militão, Courtois e Camavinga são ausências certas.

Prováveis escalações

Alavés: Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Duarte e López; Guridi, Blanco, Guevara e Rioja; Omorodion. Técnico: Luis García

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho Fernández e Fran García; Tchouaméni, Kroos, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Alavés x Real Madrid

Data: 21 de dezembro de 2023, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha

Transmissão: Star+ (streaming)