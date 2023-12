Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo? RMP critica diretor corintiano

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no UOL News Esporte a declaração do próximo diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, de que "acabou a farra de Palmeiras e Flamengo". Na avaliação de RMP, o futuro dirigente deveria descer do palanque e começar a se preocupar com os problemas do Timão.

Essa turma do Corinthians, eu já falei aqui, são os reis da bazófia, uns fanfarrões, uns parlapatões, esses caras são uns brincalhões, eles não têm condição de pagar nem o salário que o Gabriel ganha hoje. É ridículo isso, se eles ainda estivessem em campanha, você até entende, político em campanha promete qualquer coisa. Agora, já eleitos, começarem a passar esse papelão, é constrangedor. RMP

