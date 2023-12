Augusto Melo detalha busca por Gabigol: 'Há interesse dos dois lados'

Augusto Melo, futuro presidente do Corinthians, falou sobre o interesse do clube em Gabigol, atacante do Flamengo. A declaração foi ao programa "Seleção Sportv".

Há interesse dos dois lados. Seria muito bom o Gabigol inspirar novos ares. Seria muito bom para o Corinthians [fazer] um investimento desse em termos de marketing, em termos de camisa. A gente vai chegar a um acordo se Deus quiser.

Augusto Melo destacou ainda que o clube tem condições financeiras para trazer o jogador. Gabigol tem contrato com o Fla até o fim de 2024.