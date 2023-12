Fifa tenta acatar pedido do Flu após gramado virar preocupação no Mundial

O Flu pediu à Fifa que o corte no CT ficasse mais rente ao solo, no mesmo estilo do gramado do jogo. A folga de ontem ajudou a dar tempo para isso.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

A Fifa recebeu o pedido e indicou que vai tentar fazer as adaptações necessárias para aproximar as condições do local de treinos e das do local do jogo, segundo o UOL apurou.

O técnico Fernando Diniz considerou que o gramado foi decisivo para atrapalhar a atuação do time no primeiro tempo contra o Al Ahly. O gramado ainda foi molhado, o que deixou a bola ainda mais viva.

O time não fez reconhecimento do gramado na véspera. Diniz e Keno viram o campo quando foram ao estádio para coletiva no dia anterior à partida.

No aquecimento, percebemos que o campo estava diferente, um pouco deteriorado e que a bola estava diferente. É difícil porque é diferente da bola que jogamos no Brasil Jhon Arias

Por que o campo faz a diferença

O gramado mais baixo deixa a bola mais viva e mexe com a dinâmica de passes aplicada por Fernando Diniz.