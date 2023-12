Mundial: Jornal inglês compara Fluminense a time de aposentados

Os campeões sul-americanos venceram a semifinal com uma escalação que contou com dois jogadores na casa dos quarenta, e mais cinco na casa dos trinta. O Fluminense terminou em sétimo lugar no Brasileirão, e pode parecer mais uma escalação do Soccer Aid do que um time pronto para enfrentar o poder dos campeões europeus de Guardiola. Mas há outro elemento crucial nisso: a Fifa precisa de uma final adequada do Fluminense contra o City, até pela reputação da Copa do Mundo de Clubes.

O Fluminense tem alguns jovens talentos promissores, incluindo André, o meio-campista de 22 anos que interessa ao Liverpool, e os jovens brasileiros Matheus Martinelli (22) e John Kennedy (21). O próprio Diniz é uma estrela indiscutível. Ele é considerado o grande técnico brasileiro na atualidade.