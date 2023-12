'Deyverson só sai pelo valor da multa', diz presidente do Cuiabá

Proposta do Corinthians por Raniele

"Existe a proposta e estamos conversando com o Corinthians, o Avaí tem 10% e o Jacuipense tem 25%. Em cima dessa proposta que nós recebemos do Corinthians, fizemos uma proposta para esses dois clubes — o Avaí já concordou, o Jacuipense conversei ontem e fizemos uma mudança na proposta, acredito que deva dar certo. A gente não tem a necessidade de vender o atleta, acontece que é uma grande oportunidade para o jogador, a gente entende esse lado do atleta, isso mexe muito com a cabeça dele. E o Cuiabá também precisa se movimentar, a gente tem feito alguns investimentos depois do fim do Brasileiro, fechamos alguns negócios, não posso falar nomes porque não tem nada 100% concretizado ainda, mas a gente precisa oxigenar nosso caixa para que a gente continue investindo no plantel e no clube. Esse caso do Raniele é muito mais pela oportunidade para o atleta, o Raniele já é um jogador de 27 anos e que teve uma ascensão rápida nos últimos dois anos. A gente está pensando muito mais no atleta do que no clube. Acredito que vai dar negócio, está muito próximo."

Criação do Cuiabá a partir da Arena Pantanal

"Nós começamos do zero o Cuiabá, quando compramos o Cuiabá em 2009, só tinha um papel, que era o contrato social do clube. O Cuiabá não tinha uma bola, uma sede, não tinha nada, não tinha um atleta, e nós iniciamos essa reconstrução do Cuiabá do zero. A decisão de comprar o Cuiabá foi 100% em função da construção da Arena Pantanal, foi confirmado Cuiabá como sede da Copa em abril de 2009, o meu pai, que faleceu agora em fevereiro, teve a ideia de comprar o clube. Toda primeira competição em qualquer divisão é difícil, sofremos na segunda divisão do Campeonato Mato-Grossense, na Série D a gente conseguiu subir no primeiro ano, mas ficamos sete anos na Série C. Esses sete anos na Série C fizeram com que o clube criasse uma casca, aprendesse muito, a gente pagou para aprender esses sete anos na Série C. O primeiro ano na série B a gente também teve dificuldades. Então, essa frase que eu disse, que se a gente conseguisse ficar no primeiro ano, a gente conseguiria ficar por mais anos, é muito em função do potencial, da forma com que o clube é gerido, pela forma como o Cuiabá é. Por estar longe dos grandes centros do futebol, a gente não é muito divulgado, não é muito conhecido, a gente está muito pouco na mídia e as pessoas não conhecem o Cuiabá, o Cuiabá tem várias particularidades. Esse ano nós conseguimos fixar a identidade do clube que sofre, que tem dificuldades, mas que consegue alcançar seus objetivos."

Legado da Copa do Mundo em Mato Grosso