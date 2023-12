Corinthians vê reforços da 1º passagem de Mano como exemplos de sucesso

A inspiração é a origem do elenco que foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012. Mano Menezes ficou no Corinthians entre 2008 e 2010.

Rozallah Santoro, diretor financeiro do Corinthians, citou Ralf, Paulinho, Jorge Henrique, Danilo, Douglas e Alex em entrevista ao UOL. Fora Alex, todos foram aprovados por Mano.

Mano Menezes trabalhou primeiramente com Antonio Carlos Zago e depois com Mário Gobbi nessa reconstrução do Corinthians que foi da Série B aos títulos. Edu Gaspar chegou em 2011, após Mano e já com Tite.

O Corinthians já fez isso muito bem, se pegar o time campeão do mundo pela última vez tinha peças que vieram de estudo estatístico. Ralf, Paulinho, Jorge Henrique, Danilo, Alex, Douglas... Muitos jogadores que não eram badalados e se encaixaram como luva nas suas posições, com o Edu Gaspar cuidando da inteligência de contratação. O Tite queria um jogador que fazia isso, isso e isso, e, estatisticamente, se buscava para compor elenco em cima das necessidades

Rozallah Santoro, diretor financeiro do Corinthians, em entrevista ao UOL

Aposta em Mano e Cifut

O Corinthians quer cerca de 10 reforços e analisa diversos nomes com o técnico Mano Menezes e o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol). O Timão crê que o olhar de Mano somado com a inteligência dos analistas vai diminuir a chance erro nas contratações. Nenhum nome virá sem a aprovação do setor.