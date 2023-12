Clube da Bélgica leva jogador do Corinthians e tem outros alvos na Série A

Os proprietários do Monaco também comandam o Brugge e veem o clube belga como porta de entrada para jovens atletas na Europa. Felipe Augusto é visto com potencial, mas ainda "cru" para o Campeonato Francês.

O Brugge recebia jogadores pouco aproveitados do Monaco por empréstimo. Agora, com o brasileiro Thiago Scuro como CEO, a estratégia mudou. O clube francês buscará revelações na América do Sul, especialmente no Brasil, para período na Bélgica.

O Cercle Brugge deve contratar mais quatro ou cinco jovens jogadores do futebol sul-americano. Scuro comanda essa prospecção e tem vários atletas no radar.

O Brugge utilizará o caso de Felipe Augusto, que aceitou o projeto de se adaptar na Europa antes de atuar pelo Monaco, para convencer outros garotos. A prioridade é levar brasileiros.