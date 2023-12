'A paquera é mútua', diz Marília Ruiz sobre Corinthians e Gabigol

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que vai sentar com representantes do Flamengo para tentar contratar Gabigol. Para a colunista Marília Ruiz, o Timão e o atacante têm alimentado uma paquera mútua nas últimas semanas, mas a chance de o negócio sair é pequena.

'Gabigol está sendo afagado pela torcida do Corinthians': "Nesse caso, é uma paquera mútua. O Gabigol, nos últimos dois finais de semana, estava em shows da Arena do Corinthians. Ele já tinha ido num show do Thiaguinho na vida, tem toda hora no Rio de Janeiro show do Thiaguinho. Na outra semana, teve um festival de Trap na Neo Química Arena, ele foi também, tem trap no Rio de Janeiro. Ele está de férias, poderia estar no Alaska, nas Maldivas, ele está em São Paulo, ele está sendo afagado pela torcida do Corinthians, ele foi num podcast de um cara que é muito corintiano, fica trocando afagos com Neto.

'Acho pouco provável Gabigol no Corinthians: "Então, é uma paquera mútua, não é só o Augusto Melo dizendo que quer sentar para conversar, que seria só a parte corintiana fazendo o papel da menina feia no baile que quer ficar com o príncipe e não vai acontecer. Dessa vez, o príncipe está acenando de volta, mas ainda acho pouco provável, realmente acho pouco provável porque do ponto de vista financeiro isso vai ter impacto. Como você vai falar para os outros jogadores que o Corinthians abriu mão de uma folha salarial que tinha o Renato Augusto, o Gil, o Giuliano, outros jogadores identificados com o time. Ah, o Corinthians não conseguiu ficar com o Roger Guedes, mas consegue contratar o Gabigol? É uma matemática que eu desconheço".