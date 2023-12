Santos releva denúncia de agressão e mantém negociação por atacante

Pedrinho e Amanda teriam reatado o namoro após a acusação de agressão física. Eles passam férias juntos.

As tratativas evoluíram bem nos últimos dias pelo empréstimo do atleta de 24 anos até dezembro de 2024. O interesse do Santos em Pedrinho foi inicialmente publicado pelo GE.

O caso

Amanda Nunes registrou um boletim de ocorrência contra Pedrinho no dia 28 de fevereiro, afirmando que o jogador a agrediu no dia 27 com socos, tapas, puxões de cabelos e ameaçou matá-la. Ela realizou exames no Instituto Médico Legal.

Ele negou as acusações e disse ser ele a vítima das agressões. O jogador apresentou um laudo feito pelo departamento médico do São Paulo depois da data do BO. O documento aponta escoriações e uma fratura na mão.

O São Paulo rescindiu o contrato de Pedrinho em abril, alegando que o atacante quebrou a confiança do clube ao negar qualquer tipo de agressão. O Tricolor tomou a decisão após o UOL publicar prints de conversas com Amanda Nunes.