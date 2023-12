Igor Silva é atualmente reserva do Lorient no Campeonato Francês. O atleta começou no América-MG, passou pelo União de Itabirito, Comercial, Tripolis e Olympiacos na Grécia, Larnaca no Chipre, Osijek da Croácia e está no Lorient desde 2021.

Igor foi aprovado pelo coordenador Alexandre Gallo. O Peixe dispensou Júnior Caiçara e Gabriel Inocêncio e quer negociar João Lucas. Os três laterais-direitos chegaram durante a temporada e não se firmaram.