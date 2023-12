'Pressão louca': novo diretor abre o jogo sobre as contas do Corinthians

"Adorei a pergunta. Ela traz exatamente o teor do desafio que a gente se propõe a encarar. Não vamos resolver tudo no primeiro dia, primeiro campeonato. Tudo que foi falado em campanha, tudo que Augusto falou e se compromete com torcida, é tudo em perspectiva sobre trabalhar para acontecer na gestão Augusto Melo. Aqui [financeiro], temos que colocar o pé no chão. Não traremos todos os jogadores. Não temos a regalia do Flamengo de abrir mão de disputar títulos. O desafio na largada é ter uma reestruturação do elenco. Não é uma jornada como a do Grêmio ou Red Bull, porque teremos mais dinheiro. A expectativa do torcedor é fazer o possível dentro do disponível. Transatlântico não dá cavalo de pau, a lancha dá. É importante o torcedor ter em mente que o começo será muito difícil. Não só o desafio financeiro, como o de trocar as peças sem ter todo o elenco. É um desafio do futebol. E o papel do financeiro é ajudar a colocar esse time em campo. Não tenho expectativa de mega virada em curtíssimo prazo. Vamos entrar e torcer para ganhar o Paulista de cara, mas de forma realista, podemos esperar uma boa pré-temporada, um novo elenco, ter resultado... O orçamento do clube é o jeito mais transparente: semifinal do Paulista, sétima colocação do Brasileirão, oitava da Sul-Americana e oitavas de final da Copa do Brasil."

Augusto promete brigar por tudo, não ser campeão de tudo. Mas o torcedor é torcedor...

"Tem o componente de brigar por tudo ao longo dos próximos três anos, mas a evolução é gradual. A gente continua sendo conservador com orçamento de premiação. Se passarmos mais de fase, vamos comemorar juntos. É o tipo da meta que faz para bater."

Como você vê o discurso do "jogador que vem de graça"? Duilio contratou vários jogadores de salário alto com esse argumento...

"Não existe jogador de graça no futebol. Aí falam que um patrocinador paga um jogador. O discurso até cabe, um dinheiro novo, patrocinador novo, para um jogador que vem fora do orçamento. Mas não tem jeito. Dinheiro no caixa não tem carimba, vai para necessidade emergencial. Jogador de graça vem com tudo que não se paga em transação, com luva e comissão geralmente mais altos. Tem que avaliar, ter critério. O Corinthians já fez isso muito bem, se pegar o time campeão do mundo pela última vez tinha peças que vieram de estudo estatístico. Ralf, Paulinho, Jorge Henrique, Danilo, Alex, Douglas... Muitos jogadores que não eram badalados e se encaixaram como luva nas suas posições, com o Edu Gaspar cuidando da inteligência de contratação. O Tite queria um jogador que fazia isso, isso e isso, e, estatisticamente, se buscava para compor elenco em cima das necessidades. O desafio é retomar um trabalho que já fizemos com maestria. Quando falamos de executivo de futebol, é para buscar alguém que desempenhe exatamente esse papel."

O Corinthians e outros clubes maquiaram um pouco as contas nos últimos tempos para anunciar superávit. Dá para esperar uma posição mais transparente dessa gestão?