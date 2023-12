Onde vai passar Urawa Reds x Manchester City? Saiba onde assistir

O favorito do Mundial de Clubes 2023, o Manchester City mede forças com o Urawa Reds hoje (19), às 15h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sports, em partida válida pela semifinal.

A transmissão ao vivo será na TV Globo, CazéTV (Youtube) e Fifa+. O vencedor encara o Fluminense na final, que acontece sexta-feira (22).

O Urawa Reds venceu o León, do México, por 1 a 0, nas quartas de final. O City faz sua estreia no Mundial de Clubes.