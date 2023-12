Meia do City exalta Abel Ferreira e futebol brasileiro: 'Conexão especial'

O meia de 29 anos mencionou uma "conexão especial" entre portugueses e brasileiros e destacou Abel Ferreira no Palmeiras, mesmo não tendo trabalhado diretamente com ele em Portugal.

O Manchester City de Bernardo Silva encara o Urawa Reds em busca de uma vaga na final do Mundial contra o Fluminense, que classificou após vencer o Al Ahly por 2 a 0 ontem (18).