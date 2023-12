Marcelinho posta vídeo com a família após sequestro: 'Bom estar de volta'

Marcelinho Carioca foi solto pelo sequestrador e encontrado pela polícia em uma rua de Itaquaquecetuba, na grande São Paulo, após desaparecimento desde domingo (17). O ex-jogador foi levado à Delegacia da Divisão Antissequestro na região central da capital paulista.

A polícia havia sido acionada para investigar um carro que havia sido encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, na noite de ontem (17). Após conferir a placa do veículo, ficou constatado que ele era ligado ao ex-jogador do Corinthians.

Confira a fala completa de Marcelinho

"Bem, gente, que bom estar de volta, em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Lucas, meu neto, Lucas, meu filho, Matheus, meu filho, Marcella, minha filha, minha netinha Luize, meu genro querido Gabriel, minha norinha querida Carol".

"Não só eu estou feliz, mas muita gente que torce por mim está, também. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Taís, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que a amam, que ela é uma mulher digna correta".

"E por falar nisso, me perguntaram: 'E aquele vídeo que você fez dizendo, né, que descobriu depois que a mulher casada e que o marido dela foi atrás de você para te sequestrar?'. Gente, se você está com revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo. Só que não colou, não cola, porque eu fui ao show da Neo Química Arena, com um casal de amigos, somente nós três, e saí de lá sozinho. Fui encontrar os amigos e a Thaís em Itaquá para poder entregar os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar presente. E eles iriam. Só que aconteceu toda essa fatalidade, esse desespero, esse sequestro-relâmpago, duas três ruas acima, aquele baile funk, o fluxo, passando várias pessoas. Quando saí para cumprimentar todo mundo, já vieram três armados, desesperados, já colocando pessoas dentro do carro. Uma terceira pessoa quase entrando, saiu, mas aí tudo que aconteceu dentro do cativeiro, foi desesperador".