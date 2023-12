Internacional anuncia renovação de contrato com Eduardo Coudet

Permanecem também no clube o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

O Inter fez um mistério antes do anúncio nas redes sociais postando a previsão do tempo no momento em Porto Alegre com a frase: "Tempinho bom para usar um cachecol, no?", em alusão ao adereço bastante utilizado pelo treinador.

Coudet está desde julho em sua segunda passagem pelo Internacional. Com ele o Colorado foi até as semifinais da Libertadores e ficou em nono lugar no Campeonato Brasileiro.