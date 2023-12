Ingleses ignoram Mundial e torcida do Manchester City é em peso de sauditas

Uma das entradas do estádio esteve lotada de sauditas que são fãs do clube da Inglaterra. Quase todos vestiam peças do clube inglês. Desde camisa retrô até os famosos cachecóis.

Os ingleses que foram abordados no período em que o UOL ficou no local moravam em Jeddah ou região. A maioria foi ao jogo apenas para assistir. Uma família era torcedora do City, mas dois torciam para o United e um para o Liverpool.

Acho que hoje a maioria vai ser de torcedores sauditas mesmo. Nós amamos o Machester City aqui, há uma conexão Naif

"É uma oportunidade que temos de ver o City de perto. Muitos aqui torcem para clubes da Arábia, mas também para o City", completou Mustafa.

O Fluminense venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, e já está classificado à final. O Tricolor aguarda o vencedor deste duelo.

Haaland ovacionado

Haaland foi ovacionado pelos torcedores do City ao aparecer no telão. O atacante foi cortado da lista do Mundial de Clubes.