Goleiro do City revela conversa com Guardiola sobre Diniz e Fluminense

"Espero que seja a gente. São duas equipes que gostam de manter a posse, mas acho que o importante é manter a tranquilidade, a paciência para achar o momento certo, achar a linha de passe melhor"

Qual a importância para o City?

"É extrema importância para 99,9% dos jogadores do City, porque quase ninguém tem. É um título que todos nós queremos ganhar. Passei para eles da importância que é o Mundial com o futebol brasileiro. Como é chegar em uma final e tentar a vitória. Eu, que sou sul-americano, conheço melhor as emoções do torcedor nesses momentos. Tento passar para eles a importância que é para a gente sul-americano".