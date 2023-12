Fluminense foi ajudado pela arbitragem no Mundial? Milly Lacombe discorda

Siga o UOL Esporte no

A colunista Milly Lacombe afirmou no UOL News Esporte que era "impossível" não dar o pênalti em Marcelo que originou o primeiro gol do Fluminense na semifinal do Mundial. Ela discordou que o Tricolor tenha sido beneficiado pela arbitragem na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly.

Não é assim que se vê futebol, o futebol você vê como um filme, não como uma fotografia, porque se você parar cada jogada, mudar o ângulo, acelerar um pouquinho, retardar um pouquinho, congelar a imagem, você vai ver o que você quiser ver. Mas se você vir a jogada corrida, como ela aconteceu, é claro que é pênalti. O Marcelo recebe dentro da área, pega a bola, dá uma caneta que de acidental não tem nada e o jogador impede que ele passe, e aí pega o pé do Marcelo e ele cai. O Marcelo se aproveitou do contato? Sim, mas é impossível não dar esse pênalti. Milly Lacombe

