Espanhóis sondam situação de zagueiro destaque do Inter no Brasileirão

Valencia e Betis, ambos da Espanha, sondaram a situação do zagueiro Vitão, do Inter.

O que aconteceu

Os dois clubes procuraram o estafe do jogador de olho na contratação dele no meio de 2024, quando encerra o vínculo com o Colorado. Vitão foi um dos destaques do Internacional no Brasileirão, a exemplo do que ocorreu na temporada passada.