Corinthians anuncia venda de atacante a clube belga por R$ 16 milhões

A decisão foi tomada em comum acordo entre atual e futura diretoria do clube. Além disso, houve aval da comissão técnica de Mano Menezes.

O alvinegro permanece com 20% dos direitos do atleta. O percentual corresponde ao retorno em uma futura negociação do jogador.

Felipe Augusto fez dois gols em 29 jogos pelo Corinthians. Filho do Terrão, ele atuou pela primeira vez no profissional no ano passado e foi promovido nesta temporada.