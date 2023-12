Como paixão por futebol e Palmeiras ajudaram um árabe a aprender português

Ele se apaixonou pelo Palmeiras e as primeiras palavras em português que ouviu foram nas narrações de Galvão Bueno e Cléber Machado.

Em 93, 94 comecei a assistir futebol brasileiro. Peguei o Palmeiras daquele momento do time da Parmalat, que era muito bom, e sou palmeirense apaixonado. Por assistir muito, ouvia as narrações do Cleber Machado, Galvão Bueno, e fiquei com muitas palavras em português na cabeça, várias relacionadas ao futebol Hussain

Em 2013, Hussain conheceu Thiago Melo, que trabalha como preparador físico no Arábia Saudita, e o entendimento sobre a língua portuguesa aumentou.

O encontro aconteceu em uma reunião de brasileiros para jogar vôlei, em um condomínio em Jeddah,

Ele chegou falando algumas palavras em português e eu me espantei. Um árabe que sabia várias coisas da nossa língua. Ele disse que gostava do futebol brasileiro e pediu que eu ensinasse português a ele. Ofereceu dinheiro, mas eu não quis, e pedi que ele me mostrasse o país. Ali nasceu uma amizade que está aí até hoje Thiago Melo

"O Thiago me ensinou sobre verbos, verbos irregulares e várias coisas em português. Não acho que sou fluente, mas dá para entender o que eu falo, não é?", brincou Hussain, que trabalha em uma empresa de telefonia local.