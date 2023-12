Cativeiro e dinheiro roubado: perguntas e respostas do caso Marcelinho

Como a polícia encontrou Marcelinho

A polícia soube do desaparecimento de Marcelinho na manhã de segunda-feira e passou a investigar. Pouco depois, um carro "não compatível com a região", segundo as autoridades, foi localizado e descobriram que era relacionado ao ídolo corintiano. As autoridades, então, intensificaram as buscas e encontraram o cativeiro do Marcelinho.

Quanto dinheiro levaram de Marcelinho?

R$ 42 mil foram levados de Marcelinho. Os sequestradores pediram mais de R$ 40 mil ao advogado do ídolo corintiano, que transferiu o valor. A quantia foi feita em dois pagamentos via pix, um de R$ 30 mil na noite de domingo, e outro de R$ 12 mil na manhã de ontem.

Durante o sequestro, os criminosos telefonaram para o representante do ex-jogador e pediram R$ 200 mil para soltá-lo. Já com auxílio das autoridades, o montante não foi repassado, e as buscas se intensificaram.

Quantas pessoas foram detidas

Cinco pessoas foram presas, entre eles três homens e duas mulheres. Não se sabe a identidade deles e a motivação pelo crime.