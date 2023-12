Calor, pagode e recado ao City: o clima da vitória do Flu nas Laranjeiras

O público sofreu com o forte calor que fez no Rio de Janeiro, já que a temperatura bateu os 36 graus. Com o jogo às 15h, muitos torcedores ingressaram no estádio já com a bola rolando.

O gol de pênalti de Jhon Arias fez o público explodir de emoção e muitos foram às lágrimas após um primeiro tempo de muita tensão.

O gol de Jhon Kennedy levou a torcida ao delírio e a galera mandou recado ao Manchester City, possível adversário da final: "Hoje vai ser especial, você não pode perder, o City vai morrer, o City vai morrer...".

Com a vitória decretada, um grupo de pagode subiu ao palco e animou os torcedores, que não pareciam ligar para o fato de ser uma segunda-feira.

Eu confio no Diniz! Ele vai dar um nó tático no Guardiola [técnico do City] e seremos campeões mundiais. Quem viver, verá!

Jorge Almeida, engenheiro que saiu mais cedo do trabalho para ver o Flu

Casa Laranjeiras: a Fan Fest do Fluminense, em seu estádio, para acompanhar o Mundial de Clubes Imagem: Bruno Braz / UOL

Homem é acusado de furto

Um homem foi acusado de furto em meio às comemorações. Houve um corre-corre e os seguranças o seguraram antes que ele fosse linchado pelos tricolores que o denunciavam.