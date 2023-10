Sul-Americana: Final a 'um Brasil de distância' tem ameaça de estádio vazio

É mais perto ir do Monte Caburaí ao Arroio Chuí do que se deslocar para a final da Sul-Americana. A 'um Brasil' de distância, torcedores de Fortaleza e LDU sofrem para acompanhar a decisão da competição, marcada para o próximo sábado (28), enquanto comissões técnicas buscam maneiras de amenizar o desgaste com planejamento.

O que aconteceu

A distância entre o ponto mais ao norte do Brasil, o Monte Caburaí, em Roraima, e o extremo sul do país, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, é de 4.394 quilômetros.