Sob nova direção: o que Tite já indicou sobre o que pensa do seu Flamengo

Rodrigo Caio também não vem sendo utilizado e foi preterido por Pablo na briga dos zagueiros. O preparador físico do Fla afirmou que o jogador está bem fisicamente e será utilizado quando for necessário. Com contrato até dezembro, dificilmente fica no Ninho do Urubu.

Com apenas dois jogos como esboço, ainda é cedo para definir quem pode ficar sem espaço. Mas nomes como Santos, Varela, Filipe Luís, Matheus Cunha, Victor Hugo e Matheuzinho ainda não foram utilizados.

Como joga e ideias

Pedro e Gabigol dificilmente vão atuar juntos, apesar de Tite ter dito que podem, sim, jogar na mesma situação. Isso porque Tite não deve abrir mão de Bruno Henrique e no primeiro momento não enxerga um time com os três na frente.

Isso também porque o treinador quer um meio-campo mais povoado. Thiago Maia e Pulgar se tornaram fundamentais nessa formação para dar mais segurança aos defensores.